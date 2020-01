Un dur de l’asile se profile à la présidence de l’UDC

Il y a peu de conseillers nationaux qui provoquent véritablement de l’urticaire en Suisse. L’Argovien UDC Andreas Glarner fait partie de ceux-là. Au plus fort de la crise migratoire en 2015, il proposait d’installer si nécessaire des fils barbelés le long de la frontière suisse pour la protéger des requérants d’asile. Il n’a de cesse de dénoncer «l’invasion» étrangère que subit la Suisse sur son territoire et dans son système social.

Selon la télévision alémanique, Andreas Glarner vient de sortir du bois et de se mettre à la disposition pour présider l’UDC. «J’aimerais bien succéder à Albert Rösti. Mais on ne m’a pas encore appelé pour me poser la question», a-t-il déclaré lors de l’émission politique «Rundschau». Glarner polarise depuis toujours avec des déclarations à l’emporte-pièce et des actions qui frisent le code. Son dernier coup d’éclat? Avoir rendu public le nom et le numéro de téléphone d’une enseignante, accusée d’être trop coulante avec un élève musulman.

Sa carrière politique est agitée. L’UDC lui avait confié la responsabilité du dossier de l’asile avant de le mettre plus ou moins sur la touche. Mais il est de nouveau en odeur de sainteté dans le parti. Il faisait partie, au côté du patriarche Christoph Blocher, de la série télévisuelle de campagne de l’UDC pour les fédérales 2019. Et dernièrement, il a réussi un coup de maître. À la surprise générale, il a remporté haut la main la bataille pour la présidence de l’UDC argovienne. Briguera-t-il aussi l’UDC Suisse? Si oui, il affrontera Alfred Hess, seul candidat officiel pour l’instant.