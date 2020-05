L’école à distance, c’est du job pour deux tiers des parents

Deux mois de semi-confinement s’achèveront ce lundi avec le retour de nombreux enfants à l’école. Toutes les familles n’ont pas vécu cette période de la même manière. Profitant de cette occasion inouïe en termes pédagogiques, deux chercheurs ont démarré une enquête en ligne sur la perception qu’ont eue les parents des élèves de primaire (1-8P HarmoS) de cette «école à la maison».

Intitulée DISPAR, cette recherche avait récolté jeudi 842 réponses de parents vaudois et fribourgeois. Et même si le sondage n’est pas terminé (lire l’encadré), des premières tendances peuvent être dégagées. «Les différences dans les pratiques et les avis des parents nous permettent d’observer un décalage entre les discours des autorités scolaires – qui insistaient sur le fait que le travail demandé viserait avant tout le maintien des acquis – et les familles qui estiment avoir dû aider régulièrement leurs enfants. Or, qui dit besoin d’aide parentale dit forcément inégalité selon les contextes familiaux», relève Xavier Conus, maître d’enseignement et de recherche en sciences de l’éducation et de la formation à l’Université de Fribourg.

Seuls 4% des enfants effectuent leur travail sans aide

Deux tiers des parents interrogés (67%) considèrent qu’un adulte a dû aider de manière régulière les enfants dans leur travail scolaire et 27% avouent être intervenus de temps à autre. Seuls 4% des répondants assurent que leur aide n’est «jamais nécessaire».

«Il serait naïf de penser qu’un simple retour dans les murs de l’école va résoudre les inégalités»

«Il y a de manière générale une attente de la part de l’école vis-à-vis des parents, et ce n’est pas propre à cette période. En revanche, la pression est probablement plus grande ces jours, et la plupart des parents ont ressenti un devoir de prendre le relais de l’école», observe Xavier Conus. Héloïse Durler, chargée d’enseignement à la Haute École pédagogique du canton de Vaud, nuance: «Je ne suis pas étonnée de ces résultats, mais il faut aussi s’interroger sur qui sont les parents qui ont pris le temps de répondre à notre questionnaire, qui est plutôt long. Il est probable que se concentrent, parmi les répondants, des parents très engagés dans le suivi des apprentissages de leurs enfants.»

Le temps de travail varie du simple au triple

Autre décalage, mais entre les pratiques des parents cette fois: les heures consacrées au travail scolaire varient du simple au triple selon les familles et pour un même degré scolaire. En revanche, la moyenne de ce temps passé sur les matières ne s’avère pas très différente entre les niveaux: autour de 1,5 heure par jour en 1-2P, environ 2 heures par jour de la 3P à la 6P, et près de 2,5 heures par jour en 7e et 8e.

«Il faut souligner qu’il n’a jamais été attendu que les enfants fassent autant d’heures qu’à l’école. Les plus jeunes travaillent probablement plus longtemps que ce qui a été recommandé par leurs enseignants et les grands sont dans la fourchette souhaitée, analyse Xavier Conus. Mais ce qui interpelle, c’est la disparité au sein même des niveaux. En résumé, il y a eu de grandes différences dont l’école va devoir tenir compte à la reprise. Mais il ne s’agit pas de culpabiliser les parents qui ont fait de leur mieux en fonction de leurs réalités.» D’autant que la manière de compter les heures peut être très variable d’un parent à l’autre.

Grandes disparités dans l’encadrement choisi

Les différences de pratique entre les familles se ressentent aussi dans l’encadrement choisi par les parents. Entre sévérité et lâcher-prise, quelle technique est la plus efficace? «On rentre dans des considérations didactiques, celles de savoir comment favoriser l’apprentissage, développe Héloïse Durler. C’est cet aspect-là qui a été le plus difficile à mettre en place pour les parents. Est-ce mieux si je reste à côté de mon enfant ou si je le laisse travailler en autonomie? Si je corrige son devoir au fur et à mesure ou à la fin? Certains parents ont peut-être plus de recul là-dessus et il y a forcément des pratiques plus efficaces que d’autres.»

Les parents interrogés ont choisi des méthodes très variables: 37% disent avoir favorisé un encadrement «plutôt strict», 20% ont opté pour l’opposé, laissant les enfants en autonomie totale, et 42% ont choisi un entre-deux (vérification de l’avancée du travail et réponses aux questions si besoin). De grandes disparités qui s’expliquent probablement par un certain désemparement. «Si les parents sont reconnaissants du travail de l’école et des enseignants dans la mise en œuvre du dispositif d’enseignement à distance, ils se sont par contre sentis peu guidés quant à comment accompagner leurs enfants et créer des conditions propices à l’apprentissage», complète Xavier Conus.

Le retour en classe, la solution?

La seule solution consisterait donc à reprendre les cours? Pas forcément. «Les autorités scolaires parlent de cette rentrée comme un moyen de limiter les effets inégalitaires de l’enseignement à distance et de contrôler que certains acquis n’ont pas été perdus. Mais il ne faut pas oublier que deux mois est une période très longue. Ce ne sera pas aussi simple que cela. Il serait naïf de penser qu’un simple retour dans les murs de l’école va résoudre les inégalités», répond Xavier Conus. Et Héloïse Durler de conclure: «Même si l’on sait que certaines pratiques pédagogiques sont à même de contrer les inégalités présentes dans la société, ce n’est pas une mince affaire.»

Enquête en cours (réservée aux parents vaudois et fribourgeois) sur www.hepl.ch