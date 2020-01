Une élue UDC fait plier l’écriture inclusive

Susanne Brunner est en passe de remporter son bras de fer contre la «police du genre», comme elle l’appelle. Vendredi dernier, le Conseil de district de Zurich donnait raison à l’élue UDC au parlement de la ville de Zurich: le législatif communal ne peut pas refuser de traiter un objet parlementaire parce que celui-ci n’utilise que le genre masculin. Ce mardi, la victoire de Susanne Brunner est presque complète: le bureau du parlement vient de décider qu’il ne veut pas de recours contre cette décision, informe un de ses membres. Le dernier mot revient au parlement, qui doit dire le 5 février s’il souhaite porter l’affaire plus loin.

En mai 2019, Susanne Brunner déposait une interpellation sur un festival sauvage. Elle y évoquait les «habitants» et les «occupants». Elle aurait dû écrire les «habitantes et habitants» ainsi que les «occupantes et occupants», juge le bureau du Conseil, chargé de veiller au respect d’une règle qu’il a lui-même édicté. Entré en vigueur il y a deux ans, la disposition prévoit que le langage utilisé doit respecter l’égalité entre hommes et femmes. L’interpellation Brunner est jugée irrecevable. La Zurichoise revient à la charge avec une deuxième version mentionnant que l’usage du masculin fait aussi référence aux femmes. Pas suffisant pour obtenir gain de cause.

Financement participatif

Estimant avoir à faire à une restriction de sa liberté d’expression, Susanne Brunner demande au Conseil de trancher. À gauche, on souligne l’importance du langage épicène dans le combat pour l’égalité entre les sexes. Le vote est sans appel: une large majorité refuse de traiter l’interpellation «non inclusive». L’élue UDC fait recours et lance une opération de financement participatif pour la soutenir dans ses démarches. Elle ne récolte pas moins de 16'000 francs.

Dans sa décision publiée vendredi, le Conseil de district estime qu’une base légale fait défaut pour refuser de traiter un objet parlementaire qui ne respecte pas une prescription de langage. L’interpellation de Susanne Brunner doit être transmise telle quelle à l’Exécutif.