«En Suisse, nous avons perdu entre 500 et 1000 petits glaciers en un siècle»

La Suisse a enterré pas plus tard que ce week-end le glacier du Pizol, dans les Grisons. Matthias Huss (photo Reuters ci-contre) a participé à l’événement. «C’est un peu mon glacier, cela fait quinze ans que je l’étudie», explique le directeur du réseau des relevés glaciologiques suisses (Glamos).

Les annonces du GIEC correspondent-elles à vos propres observations pour la Suisse?

Oui, absolument, elles se basent d’ailleurs sur des contributions de chercheurs suisses. À l’EPF de Zurich, nous avons développé un modèle informatique tridimensionnel qui montre que le glacier d’Aletsch aura disparu en 2100 si le réchauffement climatique se poursuit de manière effrénée. Dans le meilleur cas de figure, son volume ne représentera plus que 40% de sa masse actuelle.

La Suisse et l’Islande enterrent leurs glaciers. Et pourtant, ce n’est pas nouveau.

Non, en Suisse, nous avons déjà perdu entre 500 et 1000 petits glaciers au cours du dernier siècle. Un millier d’entre eux est menacé de disparaître complètement ces prochaines décennies et pour les grands glaciers, on parle de cent ans. C’est une réalité.

L’autre grosse menace pointée par le GIEC, c’est le recul du permafrost.

Normalement, les terres du permafrost se maintiennent aux alentours du zéro degré. Avec le réchauffement climatique, on s’en approche de plus en plus. Cela signifie plus d’eau dans le sol, donc moins de stabilité. Cela se constate dans la toundra ou en Alaska, mais également dans les Alpes où le permafrost stabilisait jusqu’à présent les montagnes.

Dans les Alpes françaises, quelque 150 structures construites sur du permafrost (remontées mécaniques, pylônes, gares d’arrivée, refuges) risquent d’être instables. Qu’en est-il en Suisse?

C’est un problème pour nos stations, en effet. Prenez l’exemple de la nouvelle télécabine du Petit Cervin, où il a fallu construire avec ce nouveau paramètre, cela veut dire plus de béton. En Suisse, nous avons aussi une forte densité de population qui habite dans ces zones, mais nous avons aussi les moyens pour les surveiller. Il y a toujours eu des chutes de pierres en montagne, mais à l’avenir, il y en aura plus souvent.

Que pensez-vous des initiatives pour ralentir le recul des glaciers?

Certaines stations recouvrent leurs glaciers de bâches pour sauver leurs pistes de ski. Localement, on peut limiter ainsi la fonte de 50%. Il y a aussi ce projet pilote en Engadine d’enneigement artificiel pour sauver un glacier (ndlr: dans le domaine skiable de Corvatch, au-dessus de Silvaplana). Mais il n’en est qu’à ses débuts et tout cela demande des investissements énormes. Finalement, il faut se poser la question: combien vaut un glacier? Et à grande échelle, c’est une goutte d’eau dans la mer.