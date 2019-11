«Il y a encore des placements abusifs»

La Suisse a fait la lumière sur un volet sombre de son histoire: l’internement administratif. Durant quatre années, une commission indépendante d’experts (CIE) a enquêté sur la façon dont des milliers de personnes ont été privées de liberté jusqu’en 1981 parce que pauvres, alcooliques, mères célibataires, jugées fainéantes, etc. La Confédération leur a demandé pardon; un fonds de réparation a été mis en place. La CIE a publié neuf ouvrages ainsi que des recommandations. Le travail, désormais, est terminé: la commission cesse ses activités.

«Ne vous arrêtez pas en si bon chemin!» C’est en substance l’appel lancé par Michèle Herzog, auteure d’un blog hébergé par la «Tribune de Genève». Cette Vaudoise a lancé une pétition sur le site Change.org demandant que la CIE poursuive ses travaux, afin d’étudier ce qu’il s’est passé jusqu’à aujourd’hui.

Si les experts se sont arrêtés en 1981, c’est parce que, depuis, une loi fédérale réglemente de tels placements et leur donne un cadre conforme à la Convention européenne des droits de l’homme. «À l’époque, les internements administratifs avaient une connotation morale. Aujourd’hui, ils sont décidés par les tribunaux sur la base d’expertises psychiatriques qui doivent être détaillées, et il n’y a plus le même arbitraire», explique Panteleimon Giannakopoulos, professeur de psychiatrie aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Propositions attendues

L’argument ne convainc pas Michèle Herzog, qui dénonce en termes virulents la situation actuelle. «Les abus d’autorité ne se sont pas arrêtés brusquement», assure-t-elle. Dans ses recommandations finales, la CIE plaide pour sa part pour une «analyse critique des pratiques actuelles». Elle conseille d’étudier systématiquement nos lois pour identifier les individus ou les groupes «en situation de déficit de droit» et d’introduire une formation continue destinée aux acteurs impliqués dans l’application de mesures.

Cette CIE devrait-elle poursuivre son travail? Pour son président, l’ancien conseiller d’État zurichois Markus Notter, le mandat a été rempli. Et un Programme national de recherche (PNR) va encore apporter des informations sur les pratiques actuelles. Il s’agit du PNR76, appelé «Assistance et coercition», qui se penche sur le passé, le présent et le futur. Sur les 27 projets annoncés, plusieurs vont étudier les mesures prises quant à la protection de l’enfant et de l’adulte. «Si les résultats des projets le permettent, à la fin du PNR76 nous ferons aussi des propositions sur ce qui devrait être amélioré», assure le président de son comité de direction, le psychologue Alexander Grob. Ce programme ne reprend toutefois pas totalement le flambeau de la commission d’experts.

«Nous n’allons pas offrir un bilan exhaustif de ce qui se passe aujourd’hui en Suisse, explique le politologue et sociologue René Knüsel, membre du comité. Notre activité recouvre seulement en partie les demandes de la pétition lancée en ligne.» Selon lui, cette action citoyenne est «importante», car elle met la pression sur les autorités. Et pousse à s’interroger sur nos pratiques coercitives. Sont-elles légitimes? «Des gens placés abusivement, cela existe encore, répond René Knüsel. Mais ces questions peuvent être complexes, certaines personnes devant être internées, par exemple parce qu’elles se mettent en danger.»

Le professeur Knüsel évoque les enfants. «Certains mineurs doivent être éloignés de parents qui les maltraitent, abusent d’eux ou ne sont pas en mesure de s’en occuper. Par ailleurs, on constate que la pratique varie fortement d’un canton à l’autre. Est-ce que certains placent trop ou pas assez? Je ne suis pas en mesure de le dire.»

Dans la même logique, on constate d’importantes différences entre cantons dans le nombre de personnes placées contre leur gré dans un établissement psychiatrique. Des détentions administratives sont aussi prononcées dans le domaine du droit des étrangers, y compris avec des mineurs.

Pas de base légale

Qu’en pensent les politiques? À la lecture de la pétition, le conseiller aux États Raphaël Comte (PLR/NE) relève que «les plaintes qui y sont exprimées sont assez larges, puisqu’il est aussi question d’abus commis par la justice». Sur ce point, il ne partage pas l’avis de la pétitionnaire. «Mais pour le reste il vaut la peine de s’interroger sur les internements actuels et la façon dont ils seront jugés dans trente ou quarante ans. Tout ne s’est pas arrêté dans les années 1980.»

La conseillère nationale Ursula Schneider Schüttel relève pour sa part des problèmes pratiques à la création d’une commission. «Pour la mettre en place, il faudrait créer une nouvelle base légale afin d’obtenir les moyens financiers de la Confédération», explique la socialiste fribourgeoise. Elle émet une autre réserve: «Des personnes placées peuvent avoir des difficultés à se défendre aujourd’hui et nous devons nous en soucier. Mais nous avons fait des progrès en matière de droits humains. La situation n’est plus la même qu’au siècle dernier et le travail d’une telle commission prendrait une autre direction. Il faudrait encore regarder dans quelle mesure le PNR76 permettra d’apporter ces réponses.»