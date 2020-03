L’enfer pour un politicien? Ne pas pouvoir serrer des mains

«Oh, excusez-moi.» C’est l’expression qu’on entend le plus au Palais fédéral lors de l’ouverture de cette session de printemps qui a débuté lundi. Elle est prononcée à chaque fois que vous rencontrez un parlementaire. Il veut vous serrer la main, la retire à la dernière seconde devant votre moue dubitative et s’excuse. Coronavirus oblige, il est conseillé d’éviter tout contact physique. Un enfer pour les politiciens qui sont habitués à serrer des pognes à longueur de journée.

Isabelle Chevalley (Vert’lib/VD) a fait encore plus fort. «Juste avant la session, je fais la bise à un élu alémanique. Tous les deux, on se rend compte instantanément qu’on a «fauté». Je lui ai dit de se détendre vu que la session n’avait pas encore commencé...» Elle en rigole encore. Du côté de la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale, pas question de prendre les choses à la légère. Et on a décrété des mesures immédiates. Du désinfectant sur des présentoirs jaunes trône à côté de toutes les entrées du National et des États.

Il a aussi été décidé que le public serait banni de la session. Les politiciens auraient-ils peur de se faire contaminer par le peuple? «Non, se récrie Isabelle Moret, la présidente du Conseil national. Cette décision n’est pas prise pour notre santé, mais pour celle des visiteurs. Il y a plus de 1000 personnes par jour qui transitent par le Palais fédéral lors des visites. Ce sont des classes, mais aussi beaucoup de personnes retraitées. Il en va de leur protection.»

Les pieds d’un cadavre

Résultat de cette interdiction? Une drôle d’ambiance flotte sous la Coupole fédérale. Alors que d’habitude, en session, le bâtiment grouille de monde avec son ballet d’élus, de visiteurs, de lobbyistes et de journalistes, là c’est plutôt vide. Et même morbide. À l’entrée du camp bourgeois du National, une grande affiche montre les pieds d’un cadavre avec une étiquette accrochée au gros orteil. Prépare-t-on déjà les élus au premier mort du coronavirus en Suisse? Fausse alerte. Il s’agit en fait d’une affiche-choc d’une campagne contre le cyberharcèlement lancée par la Protection de l’enfance.

Et les élus, sont-ils inquiets du coronavirus? Pour la majorité d’entre eux, non. «J’ai déjà vécu deux crises, celle de la grippe aviaire et du H1N1, explique Pierre-Yves Maillard (PS/VD). Il faut rester vigilant mais je constate que le 90% de la population reste calme.» Jean-Pierre Grin (UDC/VD) abonde dans le même sens: «Il ne faut pas céder au catastrophisme mais suivre les mesures sages du Conseil fédéral. Cela nous permettra peut-être d’éviter des quarantaines.» Quant à Isabelle Pasquier Eichenberger (Verts/GE), elle estime qu’il s’agit «d’une grippe un peu plus importante et que tout est mis en place pour la combattre».

La fille Blocher masquée

Olivier Feller (PLR/VD) n’est pas inquiet personnellement, mais il note un changement au cœur même de son entreprise. «Une partie des gens à la Chambre immobilière vaudoise m’ont demandé de faire nettoyer plus souvent les poignées de portes. Ce qui a été décidé.» Michel Matter (Vert’lib/GE), médecin et vice-président de la FMH, se dit, lui, vraiment inquiet. «Ce virus est beaucoup plus virulent que la grippe. Et je crains un effet domino. Imaginez qu’en enfant soit infecté dans une école, vous aurez toutes les mamans qui rappliquent pour chercher leur progéniture.» Il se dit en revanche rassuré par Alain Berset, le ministre de la Santé. «On voit qu’il y a un patron dans cette crise.»

Le coup médiatique du jour? Il a été réalisé par Magdalena Martullo, la fille de Christoph Blocher. Elle a fait irruption dans la salle du Conseil avec un masque. Elle estime que, les élus étant assis très proches les uns des autres, elle pourrait attraper ou transmettre le virus. Sourires au National. Mais la présidente n’a pas apprécié. Pour elle, seules les personnes malades doivent porter un masque. Et si Magdalena Martullo l’est, elle est priée de rester à la maison. Isabelle Moret a donc demandé à la conseillère nationale UDC de sortir de la salle car elle trouble la sérénité des débats. Après un conciliabule, la Vaudoise a finalement autorisé l’élue grisonne à pénétrer masquée dans la salle... mais seulement pour voter.