L'épidémie ne gênera pas l'acheminement des colis

Les commandes en ligne ont explosé depuis la crise du coronavirus. Face à ce défi, le secteur du commerce et la Poste ont pris des mesures communes pour maintenir l'acheminement des colis.

Sur ordre du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) et sous la direction de la Poste, les hauts représentants des secteurs du commerce et de la logistique ainsi que les partenaires sociaux se sont mis d'accord mardi sur un paquet de mesures à l'occasion d'une table ronde, indique mercredi un communiqué commun.

Cet effort conjoint permettra à la population de rester en sécurité à la maison et de subvenir à ses besoins. Il garantira également le maintien du système d'approvisionnement suisse.

Mesures de délestage

L’obstacle principal est le volume que doivent traiter les collaborateurs dans les centres colis, relève le communiqué. La quantité de paquets triés dépend directement du nombre d'employés. Mais compte tenu des directives de distanciation sociale, ce nombre ne peut pas être augmenté.

Des mesures de délestage ont donc été définies. Désormais, les petits colis seront de plus en plus souvent traités via la chaîne logistique des lettres.

Plusieurs entreprises de logistique et des prestataires de colis suisses mettront une partie de leurs capacités de tri à disposition de la Poste. Grâce au système «Click&Collect», un nombre croissant de marchandises commandées en ligne pourra en outre être collecté dans des points de vente ouverts (commerces et succursales de la Poste).

Commerçants sollicités

Les commerçants assureront par ailleurs individuellement une partie du tri préalable à la place de la Poste. Enfin, les différents acteurs ont convenu de collaborer étroitement, afin d'assurer la gestion optimale des volumes de colis à venir.

En fonction de l'évolution des volumes et de la situation en Suisse, il faut toutefois s'attendre à ce que des mesures complémentaires doivent être mises en œuvre au cours des prochaines semaines, préviennent les différents partenaires.

La Poste a annoncé vendredi dernier vouloir attribuer des quotas de colis aux 100 plus importants expéditeurs. Elle craint sinon d'être submergée par l'augmentation du trafic des paquets. Le secteur de la vente à distance avait exprimé son inquiétude et avait souligné vouloir trouver des solutions avec le géant jaune.’ (ats/nxp)