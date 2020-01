Une épouse se plaint de discrimination face à l'impôt

C’est un cas d’école qui pourrait faire du bruit dans le canton de Berne, voire au-delà. A Bienne, un couple marié, Julie et Philippe*, a décidé de se battre jusqu’au bout pour que ce soit madame qui devienne la référante sur la déclaration d’impôts pour la raison logique que c’est elle qui travaille et assure le revenu du foyer. Quant à monsieur, il est père au foyer à 100% et s’occupe notamment de leurs deux jeunes enfants. Mais où se situe le problème au juste? Il y a trois ans, madame paie trop d’impôts et c’est son mari qui est remboursé. Surpris, le couple biennois veut rectifier le tir et en informe l’Intendance bernoise des impôts. C’est surtout le formulaire qui est pointé du doigt. Pour Julie, le document ne respecte pas l’égalité entre les sexes précisée dans la Constitution cantonale, puisque les données de l’épouse (genre et date de naissance) manquent toujours sur ledit formulaire, au contraire de celles de l’époux.



Au nom de l'égalité

«Les problèmes se sont succédé, raconte Julie, contactée ce mercredi. Leur comportement général et leur mépris sont devenus insupportables. Ces fonctionnaires évoquent un surplus de travail pour les collaborateurs, que ça ne dérange que nous, que ça a toujours été comme ça…» Ces arguments la fâchent tout rouge. L’an suivant, provocatrice, elle dépose sa déclaration d’impôts remplie sur une page blanche. «L’argent vient de chez moi, donc je veux devenir la référente dans notre dossier fiscal. Je n’ai même pas d’identifiant, c’est blessant. Chaque fois que je sors de là, je suis en pleurs et rabaissée. Je serais une sorte de pièce jointe à monsieur?»

La fameuse déclaration d’impôts remplie sur une feuille vierge, l’administration fiscale bernoise dit ne jamais l’avoir reçue. Et impose une décision de taxation. Si Julie ne conteste nullement devoir payer des impôts, elle a décidé de faire recours et d’écrire aux autorités politiques car elle en a marre de s’adresser à des technocrates. «Nous nous battrons jusqu’au bout. C’est tout le système qui est vieillot et inégalitaire dans le traitement réservé aux couples hétérosexuels (ndlr: pour les couples homosexuels sous le régime du partenariat enregistré, c’est en effet l’ordre alphabétique qui s’applique), s’insurge-t-elle. Utiliser d’office l’époux comme titulaire du dossier fiscal au détriment de l’épouse est le reflet d’une société patriarcale que nous n’imaginons plus exister. Politiquement, une dizaine de députés du canton de Berne avaient demandé à l’Exécutif, en 2017, que les époux soient libres de décider, au moment de leur mariage, qui est titulaire du dossier fiscal. Rejeté, au prétexte qu’il s’agit d’un point de «nature formelle» qui exclut «une inégalité de traitement des époux ou partenaires».

L’affaire est désormais entre les mains de la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne. Elle devra trancher si le couple biennois a bel et bien déposé, en toute bonne foi, sa déclaration dans les délais.

* Identités connues de la rédaction