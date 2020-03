Une équipe suisse développe un test sanguin sur le coronavirus

Cette semaine encore, des chercheurs de l'hôpital universitaire de Zurich (USZ) prévoient d'utiliser pour la première fois un nouveau test sur le coronavirus. Il s'agit d'un test sanguin avec lequel les chercheurs, dirigés par le neuropathologiste Adriano Aguzzi, veulent déterminer si une personne testée a développé ou non des anticorps contre le virus Sars-CoV-2. Un résultat de test positif signifie que la personne concernée a déjà été infectée par le nouveau coronavirus – même si elle n’a rien remarqué, faute de symptômes apparents.

Adriano Aguzzi veut commencer à tester des échantillons de sang «à grande échelle» d'ici la fin de la semaine: «Nous pouvons tester 1000 à 2000 patients chaque jour».

Le nouveau test à base d'anticorps est différent des tests PCR utilisés actuellement. Ces derniers sont effectuées environ 6000 fois par jour dans toute la Suisse et permettent de détecter les marqueurs génétiques du virus par un frottis dans la gorge et le nez. Seulement, ce test n’est efficace que pendant la phase d'infection.

Test sanguin

A l’inverse, les tests sanguins fonctionnent après la guérison, car les anticorps produits contre le virus circulent dans le sang pendant des mois, voire des années, rendant la personne immunisée contre une réinfection.

Les nouveaux tests à base d'anticorps présentent toutefois un inconvénient: ils ne fonctionnent que lorsque l'organisme a déjà développé une réponse immunitaire contre le virus. Mais les avantages l'emportent sur les inconvénients: ces tests pourraient par exemple aider à identifier les membres du personnel soignant qui ont déjà été infectés et qui ne risquent donc pas de s’infecter lorsqu'ils s'occupent de patients atteints de Covid-19.

Ces tests pourraient également aider les chercheurs à déterminer le nombre d'infections par le Sars-CoV-2 non détectées.

Rapide robotisation

Le neuropathologiste Adriano Aguzzi a modernisé son laboratoire pour industrialiser ses tests: avec de la robotique, des procédures automatisées et une équipe bien coordonnée, il estime pouvoir rapidement atteindre 1000 à 2000 tests par jour.

Le test Covid-19 que prévoit le professeur Aguzzi est basé sur une protéine qui dépasse des particules sphériques du virus comme un dard. Aguzzi et d'autres chercheurs supposent que les anticorps contre cette protéine dite «spike» sont responsables de l'immunisation des personnes contre le virus après leur infection.

Pas plus tard que la semaine dernière, des chercheurs de l'école de médecine Icahn du Mont Sinaï à New York ont pu démontrer dans une étude qu'un test basé sur cette protéine «spike» fonctionne de manière fiable: le test a correctement détecté les quatre échantillons de personnes ayant été atteints de Covid-19, mais n'a pas répondu, comme attendu, aux 59 échantillons de sang plus anciens prélevés avant l'épidémie de Sars-CoV-2.

Un autre test évalué à Genève

Les Hôpitaux universitaires de Genève, de leur côté, sont déjà en train de réaliser des premiers essais avec un autre test à base d’anticorps produit par la société allemande Euroimmun. Mais en Suisse, il se pourrait que la solution développée à Zurich soit déployée à large échelle plus rapidement, car Euroimmun devra livrer en masse de nombreux autres pays avant la Suisse.

Les nouveaux tests d'anticorps ouvrent de nombreuses possibilités aux chercheurs et aux médecins. Contrairement aux tests PCR, qui ne peuvent détecter le virus qu'en phase aiguë, ces tests fournissent des résultats fiables même des semaines après l'infection. Adriano Aguzzi et son équipe utiliseront ensuite les tests à base d'anticorps pour répondre à un certain nombre de questions scientifiques: quels anticorps protègent contre une nouvelle infection? Et quels sont ceux qui sont potentiellement nuisibles? «De telles questions, dit Adriano Aguzzi, ne peuvent réellement trouver de réponse qu'avec une étude de grande envergure portant sur des milliers de personnes.»

En fin de compte, le test d'anticorps pourrait également contribuer à clarifier l'une des questions les plus urgentes concernant la pandémie: combien de personnes sont infectées sans jamais présenter de symptômes? Ou, pour le dire autrement: quel est le nombre estimé de cas non détectés?