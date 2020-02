Espionnage: les partis veulent comprendre

Il faut faire la lumière sur l'affaire d'espionnage qui a permis aux services de renseignement allemand et américain d'intercepter des milliers de documents via l'entreprise zougoise Crypto. Les partis et à Amnesty International veulent des réponses.

Le PDC estime qu'il est juste et important que le Conseil fédéral se saisisse de cette question et la réexamine, a indiqué mardi sa porte-parole. Du côté du PS, on s'interroge sur Twitter: le service de renseignements est-il victime ou complice? Les socialistes exigent des clarifications et une enquête complète.

Die Rolle der Schweiz bei #cryptoleaks wirft viele Fragen auf: Seit wann wusste der Bundesrat Bescheid? Ist der Schweizer Nachrichtendienst Mitwisser oder gar Mittäter? Was kauft der Bund heute noch von CyOne? Es braucht eine lückenlose Aufklärung! pic.twitter.com/RyRTYjEwFc — SP Schweiz (@spschweiz) February 11, 2020

Ils se disent prêts à rejoindre une éventuelle commission d'enquête parlementaire s'il est réellement prouvé que la Confédération a failli. Le groupe parlementaire des Verts va aussi discuter de la possible création d'une commission d'enquête parlementaire, a indiqué le conseiller national et président du groupe des Verts Balthasar Glättli (Verts/ZH) dans l'émission Forum sur la RTS ce mardi soir.

L'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International voit des implications dans les violations des droits de l'homme. Beat Gerber, de la section suisse, a déclaré à Keystone-ATS, que la question est de savoir si des informations sur de graves violations, provenant par exemple des dictatures militaires en Amérique latine, ont atteint le service de renseignement suisse et le Conseil fédéral.

Si l'information leur était parvenue, la question se poserait de savoir ce qu'en ont fait les autorités concernées. Une clarification complète est nécessaire, estime Amnesty. (ats/nxp)