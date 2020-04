Comment en est-on arrivé à manquer de masques de protection?

Le 31 décembre 2019, la Chine signale la présence d’un nouveau type de coronavirus à l’Organisation mondiale de la santé. Un mois plus tard, l’Office fédéral de l’approvisionnement économique (OFAE) contacte les hôpitaux suisses. Dans son courrier daté du 27 janvier, l’administration rappelle l’importance des masques de protection respiratoire et d’hygiène pour lutter contre la diffusion du Covid-19. L’Office invite chaque lieu de soins à contrôler ses stocks et à les compléter.

Les établissements qui en ont besoin passent alors commande, mais c’est trop tard. Le marché des masques est déjà saturé. Les pays du monde entier contactent en même temps les mêmes fournisseurs. C’est l’embouteillage. En Suisse, comme ailleurs, personne n’avait imaginé qu’une pandémie pouvait impliquer simultanément tous les continents et ainsi gripper le système mondial d’approvisionnement.

Pas nécessaire

Beaucoup d’hôpitaux n’ont pas eu le temps de compléter leur dépôt avant la crise. Fin février, le manque de matériel de protection se fait sentir. Face au risque de pénurie, le système de santé s’adapte. Le personnel soignant se voit ainsi autorisé à réutiliser plusieurs fois un masque qui est normalement à usage unique. Les foyers pour personnes âgées et les réseaux de soins à domicile fonctionnent malgré l’absence de matériel. La Confédération ne distribue pas de masque à la population: l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) estime dans une directive que ce n’est pas nécessaire.

262'000 C’est le nombre de masques de protection respiratoire qui manquait dans les stocks helvétiques en 2015

Ce constat de manque n’est pas une première en Suisse. Des archives de l’OFAE montrent que notre pays a connu cette situation en 2015 déjà. Le contexte de l’époque était évidemment très différent.

L’OFAE garantit «la disponibilité des biens et services indispensables» en Suisse. Dans un de ses rapports de 2014, il dit devoir, avec l’OFSP, «garantir des stocks suffisants en établissant des stocks obligatoires et des stocks minimaux». Les masques sont concernés. Les quantités sont définies dans le plan fédéral de lutte contre une pandémie.

Réserves insuffisantes

L’OFAE réalise un sondage en 2015. En décembre, il envoie un courrier aux Cantons pour connaître l’état des réserves en cas de crise dans les hôpitaux. Cette question est «d’une importance nationale», selon l’office qui agit sur mandat de la Confédération.

Le décompte surprend. Le masque de protection respiratoire est l’objet le plus sensible, car il protège le mieux en cas d’infection par gouttelettes. Or celui-ci manque dans beaucoup de cantons. Seuls six en ont suffisamment (dont Genève, Fribourg, Jura). Schwytz et Thurgovie, au contraire, n’ont rempli que 10% de leur quota. Il en manque 53'000 dans le canton de Zurich, 45'000 dans le canton de Vaud et 34'000 à Berne. Le rapport conclut qu’un tiers des masques fait défaut, soit 262'000 en tout. «Les réserves en cas de pandémie sont insuffisantes», constate l’OFAE dans un rapport daté de fin 2016.

Quelle a été la réaction des autorités? La décentralisation du système, pour l’améliorer. En juin 2017, l’OFAE annonce dans un courrier que les cantons et leurs hôpitaux doivent désormais gérer eux-mêmes leur stock en cas de pandémie. De plus, les quotas fixés par le plan deviennent de simples recommandations. Ce qui laisse une plus grande marge de manœuvre aux acteurs locaux.

Le Plan suisse pandémie 2018 intègre ces réflexions. Ce document de 128 pages, disponible sur internet, émet des recommandations aux acteurs de la santé (hôpitaux, foyers pour personnes âgées, etc.). Seules certaines entreprises doivent disposer d’une réserve obligatoire de 170000 masques. Comment ce plan a-t-il été appliqué? Difficile de le savoir: la Confédération n’a pas fait de nouveau sondage avant l’arrivée du Covid-19.

La crainte de coûts élevés

Ueli Haudenschild est membre de la direction de l’OFAE. Il explique que la raison de cette fédéralisation du système est économique: «Nous en avons discuté en détail avec les Cantons, les hôpitaux et les autres acteurs de la santé à l’époque. Il était clair qu’une ordonnance fédérale stricte sur le stockage obligatoire n’aurait pas été acceptée.» Selon lui, les acteurs de la santé craignaient les coûts élevés du stockage. Et l’OFAE ne pouvait pas y subvenir seul.

Il n’y a pas que la gestion des stocks qui interpelle. La définition des quotas aussi. Le Plan pandémie 2018 se base sur une diffusion de la maladie de la grippe, pas du coronavirus. Ces recommandations se sont révélées insuffisantes. L’expérience montre en effet que le Covid-19 demande une consommation de masques respiratoires beaucoup plus élevée. L’OFAE reconnaît cette différence. Mais qui pouvait s’en douter? Si on avait pris en compte ce paramètre, les recommandations de stockage auraient dû être largement augmentées.