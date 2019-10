Etats: Cédric Wermuth cède la priorité à Ruth Müri

Fédérales Deux partis suisses proposent «une formule magique» pour changer la configuration du Conseil fédéral. Plus...

Fédérales 2019 Non sans grincer des dents, l'UDC vaudoise soutient le PLR Olivier Français pour le 2e tour aux Etats. Objectif: faire barrage à la gauche. Plus...

Fédérales 2019 La défaite du PS aux fédérales est cuisante, puisque c'est son pire résultat depuis 1919. Christian Levrat se retrouve sur la sellette. Plus...

Fédérales Les tractations entre partis ont débuté et les premières décisions sont imminentes, notamment à Genève, Vaud, Valais et Berne. Plus...