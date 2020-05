Les examens de maturité gymnasiale annulés

Le canton de Neuchâtel a annulé lundi les examens de maturité gymnasiale en raison de la pandémie de coronavirus. Il estime que la prise en compte des notes de l'année suffit pour évaluer les compétences des lycéens et garantir l'aptitude aux études universitaires.

Le Département de l'éducation et de la famille (DEF) rappelle dans un communiqué que les notes de l'année constituent, en temps normal déjà, la condition principale qui prévaut à la réussite ou à l'échec de l'obtention de ce titre reconnu au niveau suisse.

Certains élèves restent toutefois soumis à des examens. C'est le cas des étudiants qui suivent la formation en maturité spécialisée option pédagogique ou de ceux suivant la «passerelle Dubs» permettant aux titulaires d'une maturité professionnelle ou d'une maturité spécialisée d'être admis dans les universités ou les écoles polytechniques fédérales.

Mercredi dernier, le Conseil fédéral a décidé de laisser aux cantons la liberté de maintenir ou non la session ordinaire des examens de maturité. Usant de leur liberté, la plupart des cantons renoncent aux notes et aux examens jusqu'à la fin de l'année scolaire. Par contre, Fribourg, Argovie et les Grisons, canton le plus touché en Suisse orientale, ont maintenu des examens de maturité écrits. (ats/nxp)