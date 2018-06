A Bulle, une scierie ravagée par un incendie

Un important incendie a ravagé une scierie à Bulle (FR) mercredi soir. Le feu a pu être maîtrisé vers minuit. D'importants dégâts sont à déplorer, a indiqué jeudi la police cantonale de Fribourg. Une personne a été blessée, mais ses jours ne sont pas en danger.

Le feu s'est déclaré en début de soirée dans un dépôt de bois de la scierie Despond, appartenant au conseiller national Jean-François Rime (UDC/FR). En raison du vent, il s'est propagé à un autre dépôt ainsi qu'au centre d'exposition et de congrès adjacent, Espace Gruyère, précise le communiqué de la police.

#incendie à #Bulle en ce moment, il semble que c’est le bâtiment de la scierie Despond pic.twitter.com/0SUu69DYJq — Théo Chavaillaz (@TChavaillaz) 27 juin 2018

Quelque 160 personnes participant à des assemblées sur le site ont été évacuées préventivement. Les habitants du voisinage ont quant à eux été invités à rester chez eux et à fermer leurs fenêtres en raison de l'épaisse fumée dégagée par le foyer.

Fête fédérale des tambours

Un chauffeur de car, âgé de 45 ans, a subi des brûlures aux premier et deuxième degrés sur plusieurs parties du corps en voulant déplacer son véhicule, garé à proximité de l'incendie. Il a été conduit à l'hôpital, a ajouté la police. Plus de 250 pompiers ont été mobilisés pour combattre le feu. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte.

#Incendie #Bulle : le sinistre est maîtrisé. La déviation de circulation reste pour l'heure en place. Les pompiers continuent l'extinction. D'importants dommages sont à déplorer. Une personne a été blessée et conduite à l'hôpital. Les causes de l'incendie ne sont pas connues. — Police cant Fribourg (@PolCantFR) 27 juin 2018

Espace Gruyère devait servir à loger des musiciens participant à la Fête fédérale des fifres et tambours, qui a lieu ce week-end dans le chef-lieu gruérien. Les autorités locales mettront à disposition d'autres locaux pour les accueillir. (ats/nxp)