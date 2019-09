Avez-vous vu ce monsieur?

Monsieur Valentim D., né le 28 décembre 1960, a disparu lors d'une randonnée pédestre samedi vers 13h, communique la police cantonale fribourgeoise qui a lancé un avis de recherche.

Ce monsieur correspond au signalement suivant: il est de corpulence forte et mesure 1m65. Ses cheveux sont gris et ses yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt, des jeans et des chaussures beiges. Il est parti avec un sac en bandouilère couleur camouflage. Monsieur D. s'exprime en français et en portugais. Il est diabétique et n'a pas pris ses médicaments avec lui.

La police cantonale fribourgeoise demande à toute personne pouvant l'aider à retrouver ce monsieur de téléphoner au 026/304.17.17 ou au poste de police le plus proche.