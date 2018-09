Avez-vous vu cette dame?

Mandatée par la famille, Nadia M. est activement recherchée, communique la police cantonale fribourgeoise.

Cette dame, née le 18.11.1965, a quitté son domicile à La Verrerie, depuis le mardi 4 septembre 2018 vers 14 heures. Depuis, sa famille est sans nouvelle.

Nadia M. est de corpulence mince et mesure environ 170 cm. Ses cheveux sont châtains courts et ses yeux sont bleu vert. Au moment de sa disparition, elle portait un legging noir, un t-shirt brodé blanc à trous et des sandales bleues de marque « crocs ». Cette dame s'exprime en français.

Elle est partie de son domicile à bord de sa Toyota Yaris de couleur noire, immatriculée FR 93535.

La police cantonale de Fribourg demande à toute personne pouvant donner des renseignements concernant cette personne disparue de l'appeler 026.304.17.17 ou de téléphoner au poste de police le plus proche. (comm/nxp)