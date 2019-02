Bébé retrouvé mort: l'homme, arrêté, a été relâché

Le Ministère public a estimé qu'il n'y avait plus de raisons de garder l'homme arrêté en janvier et qui se trouvait en détention, a indiqué mardi Christoph Gnägi, porte-parole de la police bernoise, confirmant une information du «Matin» en ligne.

L'enquête est encore en cours, a-t-il ajouté. La mère est maintenue actuellement en hospitalisation forcée dans une institution appropriée.

La police avait interpellé cet homme et la mère du nourrisson le jour même de la découverte macabre. L'enquête devra démontrer si cet individu est le père biologique du bébé de sexe féminin retrouvé dans un sac d'ordures.

L'Institut de médecine légale de l'Université de Berne effectue des examens complexes pour déterminer la cause exacte du décès. Les premiers éléments semblent indiquer que l'enfant était en vie à la naissance.

La police avait précisé le 23 janvier qu'il reste «à clarifier si une infraction a été commise et, dans l'affirmative, dans quelle mesure et quels rôles les deux personnes ont joué dans ce contexte». Et elle avait ajouté que la présomption d'innocence s'applique. (ats/nxp)