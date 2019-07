Bulgare pro du skimming extradé au Tessin

Un Bulgare, soupçonné de vol de données de cartes bancaires, a été extradé des Antilles néerlandaises vers le Tessin. L'enquête a permis le démantèlement d'une bande criminelle. Dans la foulée, les vols de données aux bancomats ont pratiquement cessé en Suisse.

Mandat d'arrêt international

L'homme, âgé de 43 ans, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par la justice tessinoise, a indiqué vendredi la police cantonale dans un communiqué. Il est soupçonné d'avoir fait partie d'un gang qui sévissait dans plusieurs pays comme en Suisse dans le canton du Tessin par le passé.

De Bulgarie via l'Italie

Son identification fait notamment suite à l'arrestation de deux autres ressortissants bulgares de 41 et 34 ans, résidant en Bulgarie. Les investigations ont démontré le rôle de premier plan joué par le Bulgare de 43 ans au sein de l'organisation criminelle. La bande est partie de Bulgarie et a atteint la Suisse via l'Italie.

Le malfrat a été arrêté aux Antilles néerlandaises avec d'autres compatriotes pour des crimes similaires. Il est prévenu d'acquisition illicite de données et d'utilisation abusive de traitement de données. (ats/nxp)