Cinq «casses du siècle»

Quelques braquages sont entrés dans l'histoire du banditisme. On les appelle les casses du siècle. En voici cinq.

1. Casse postal à Zurich

Le «casse postal du siècle» a lieu en Suisse le 1er septembre 1997. Ses sept auteurs ont tous purgé leur peine. Ils s'étaient emparés de 53 millions de francs à la poste du Fraumünster, à Zurich. De ce butin, 20 millions n'ont toujours pas été retrouvés.

2. Hold-up à l'UBS à Genève

Le dimanche 25 mars 1990, 31,4 millions de francs suisses — soit 220 kg de billets — sont volés à l'Union de banques suisses (UBS) de Genève. Un juge d’instruction de Marseille a retracé en 2017 la filière utilisée par le gang de Bastia dit de «La Brise de Mer» – du nom d’un bar du port corse – pour blanchir son butin. Deux exécutants résidant en Suisse ou en France voisine ont été condamnés à Genève. Les Corses ont échappé pendant de longues années à la justice. Ce n’est qu’en juin 2004 que quatre hommes étaient renvoyés devant la Cour d’assises de Paris. Mais ils ont tous été acquittés, la plupart des témoins s’étant fait porter pâles. Le butin de l’UBS n’a jamais été retrouvé. Entre 2008 et 2009, quatre proches du gang ont été assassinés. (Extrait de l'article de Jean-Noël Cuénod dans la «Tribune de Genève» et Wikipedia).

3. L'attaque du train postal Glasgow-Londres.

Le 8 août 1963, un gang de 15 personnes arrête le train postal Glasgow-Londres et s'empare d'un butin de 2,6 millions de livres sterling (l'équivalent de 6,8 millions de francs). Les membres du gang, dirigés par un dénommé Bruce Reynolds, sont rapidement arrêtés, mais Reynolds ainsi que Ronnie Biggs s'échappent et s'installent au Brésil. Biggs, malade, rentrera en Angleterre en 2001 à l'âge de 71 ans et sera incarcéré. L'argent ne sera jamais retrouvé. (Wikipedia)

4. L'un des plus gros butins du monde a été dérobé à Cannes

Le 28 juillet 2013, 103 millions d'euros en montres et bijoux, principalement incrustés de diamants, sont volés à l'hôtel Carlton de Cannes lors d'une exposition du joaillier et diamantaire Lev Leviev. Un individu armé d'un pistolet menace un securitas qu'il contraint à s'allonger au sol. Il continue sa course vers le personnel en le menaçant. Il s'empare d'un sac noir qu'une hôtesse amenait pour placer les bijoux qu'il contenait dans un coffret. Le tout en trente secondes. (Extrait de l'article d'Anne-Elisabeth Celton, tdg.ch)

5. Les égoutiers de Nice.

Le 18 juillet 1976, on découvre qu'un gang a pénétré dans la salle des coffres de la Société Générale de Nice en passant par les égouts et un tunnel de 8 mètres de long, entièrement creusé à la main pendant près de trois mois. Le gang a réussi à fracturer 371 coffres et s'est emparé d'un butin estimé à 50 millions de francs. On trouva, écrite à la craie sur un mur, la phrase devenue célèbre: «Ni armes ni violence et sans haine». En octobre 1976, la police arrête un certain Albert Spaggiari, un photographe qui finit par avouer être le cerveau du groupe d'une douzaine d'hommes. En mars 1977, il parvient à s'échapper du palais de justice en sautant par la fenêtre du bureau du juge et disparaît en Amérique du Sud, puis revient plus tard en France. Il mourra à Belluno, en Italie, d'un cancer en 1989. Le butin n'a jamais été retrouvé. (Wikipedia) (24 heures)