Crash à Hawaï: la famille suisse venait d'Argovie

Les quatre membres d'une famille suisse ont péri dans le crash d'un hélicoptère survenu jeudi à Hawaï, a indiqué samedi la police de Kauai. L'accident a coûté la vie aux sept personnes à bord de l'appareil. Selon Radio Argovia lundi, la famille suisse venait d'Argovie.

La police de Kauai confirme qu'il n'y a pas de survivant, ecrit-elle dans un communiqué diffusé sur Twitter. Outre le pilote, deux Américaines ainsi qu'une famille suisse de quatre personnes se trouvaient à bord de l'hélicoptère selon les documents de vol.

DEVELOPING: Search crews in Hawaii have found the wreckage of a sight-seeing helicopter that failed to return after an excursion over Kauai Thursday with seven people aboard; all are now feared dead. @jamieyuccas reports https://t.co/tJPJBHNI9S pic.twitter.com/Bosa6qJ5JW