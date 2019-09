Des motards britanniques flashés au Grimsel

Trois motards britanniques ont été dénoncés pour des vitesses excessives cette semaine sur la route du col du Grimsel (VS). L'un d'entre eux circulait à 151 km/h sur un tronçon à 80 km/h.

Le groupe de motocyclistes circulait de l'Italie en direction de Meiringen (BE) par le col du Grimsel. Leurs vitesses excessives (151, 142 et 107 km/h) ont été mesurées le 3 septembre vers 11h20 entre Gletsch et le col, indique la police cantonale valaisanne vendredi dans un communiqué.

Sur un tronçon à 80 km/h maximum, une vitesse de 146 km/h et plus est considérée comme un délit de chauffard, a précisé la police cantonale valaisanne à Keystone-ATS. Les trois motards ont été dénoncés aux autorités compétentes et ont dû s'acquitter d'une garantie d'amende. (ats/nxp)