Deux morts dans un accident de voiture à Avenches

Deux personnes sont mortes dans un accident de voiture samedi sur l'autoroute A1 à la hauteur d'Avenches (VD), a annoncé la police cantonale fribourgeoise dimanche. Le véhicule a fait une embardée et a terminé sa course dans le lit d'un canal.

L'automobiliste circulait en direction de Morat lorsque son véhicule s'est déporté sur la droite et a fait une embardée hors de la chaussée. Il a terminé sa course sur le toit, dans le lit du canal des Eterpis. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

Les secouristes ont pu extraire le conducteur inconscient du véhicule. La passagère a dû être désincarcérée par les pompiers. Les ambulanciers et le médecin sollicités sur place n'ont pu que constater le décès des deux occupants du véhicule, un homme de 78 ans et une femme de 79 ans, domiciliés en Allemagne. (ats/nxp)