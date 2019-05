Deux trafiquants de coke jugés à Bellinzone

Les deux protagonistes âgés de 36 et 46 ans sont accusés, à eux deux, du trafic d'environ 120 kilos de cocaïne exportée des Pays-Bas vers la Suisse où elle a été écoulée notamment dans les cantons de Vaud, Berne et Bâle.

Le procès à Bellinzone devrait durer jusqu'à mercredi, éventuellement jeudi. Les deux frères ont été arrêtés en 2015 respectivement 2016 aux Pays-Bas et au Danemark avant d'être extradés en Suisse. L'aîné est actuellement détenu aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (VD), le cadet au pénitencier de Regensdorf (ZH).

Les faits reprochés aux deux Nigérians remontent à la période allant de novembre 2014 au 27 juillet 2015, date de l'arrestation du prévenu de 46 ans, et du 15 novembre 2014 au 21 mai 2015 pour celui de 36 ans. Le premier est accusé d'avoir organisé, à 28 reprises, en Suisse, à Amsterdam et au Nigéria l'importation et la mise en commerce de plus de 69 kilos de cocaïne.

Selon l'acte d'accusation du procureur fédéral Frédéric Schaller, le second aurait mis sur pied, à 17 reprises, en Suisse, aux Pays-Bas et en France l'importation et la commercialisation en Suisse de près de 50 kilos de cocaïne. Avec l'aide de dealers compatriotes, les deux frères auraient notamment écoulé la drogue à Lausanne, Vevey, Bâle et Berne. (ats/nxp)