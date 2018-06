Dispute fatale entre femmes à un arrêt de tram

Une dispute a éclaté entre une femme de 30 ans et une autre de 79 ans, il y a deux semaines à un arrêt de bus en ville de Zurich. La septuagénaire a fait une chute et est décédée trois jours plus tard. L'assaillante présumée a été arrêtée jeudi, indique la police cantonale vendredi.

La jeune femme, originaire du canton de Berne, se trouvait à l'arrêt de bus depuis déjà une heure avant la dispute. Elle se comportait de manière «étrange», décrit la police sans donner de détails. (ats/nxp)