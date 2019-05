Elle a cautionné 32 jours d'absence pour les ongles incarnés de son ado

«Madame, vous avez un chewing-gum dans la bouche? Soit vous le mettez dans un mouchoir, soit vous arrêtez de le mâcher…» Ambiance plutôt hostile, mardi devant le Tribunal de la Sarine, à Fribourg. Face au juge unique, Benoît Chassot, une quadragénaire monoparentale, domiciliée dans le district depuis l’été dernier avec son fils cadet de 15 ans. Au cœur du litige: une condamnation préfectorale au paiement d’un total de 1700 fr. (amende plus frais), en raison des six semaines d’absence scolaire de l’ado, à partir de la rentrée d’août. Une sanction décidée malgré la transmission à l’école de Marly (FR) de certificats médicaux justifiant vingt-sept des trente-deux jours manqués.

«L’attestation qui fait défaut, elle est en lien avec ma période d’accident: depuis, j’ai développé une algodystrophie, je ne peux me passer de médicaments, et les chewing-gums m’aident à me calmer…» a tenté Emmanuelle*. Le juge Chassot a coupé court à la justification de la mère de famille, son opposition ayant été formulée hors délai. En attendant qu’une autre instance statue sur la recevabilité de son recours, la quadragénaire a accepté d’évoquer le fond de l’affaire dans nos colonnes.

L’ordonnance pénale stipule que la préfecture avait commencé par mettre en doute les certificats présentés, en exigeant qu’Emmanuelle lui retourne un formulaire déliant les médecins du secret médical. Des questionnaires circonstanciés sur l’état de santé de l’ado ont ensuite été adressés à la généraliste de l’élève, ainsi qu’à l’Hôpital fribourgeois. «Courant août, mon fils souffrait d’ongles incarnés aux deux pieds: les urgences de l’HFR ont demandé à le revoir rapidement, et une opération a été planifiée pour début septembre», témoigne la mère de famille.

«Si mon appréciation de la situation n’était pas soutenable, les médecins n’auraient jamais validé ce principe de précaution!»

«Suite à l’intervention, il ne pouvait tout simplement plus marcher. C’était devenu tellement sensible qu’il suffisait que quelqu’un l’effleure dans le bus pour que ce soit extrêmement douloureux. Même pour le quotidien à la maison: il devait se traîner assis par terre pour aller aux toilettes…»

Emmanuelle est alors retournée régulièrement chez les médecins qui suivaient son ado pour signaler que les douleurs ne diminuaient pas, et que les plaies ne cicatrisaient pas comme espéré. À l’issue de chaque consultation – sauf celle où elle n’avait pas pu accompagner son fils –, la quadragénaire s’était vu remettre un certificat médical. «Ce ne sont pourtant pas des faux! Et si mon appréciation de la situation n’était pas soutenable, les médecins n’auraient jamais validé ce principe de précaution!» fulmine la Fribourgeoise d’adoption.

Seulement voilà: dans son rapport, la clinique de chirurgie orthopédique de l’HFR a estimé que les ongles incarnés n’étaient pas une pathologie qui empêchait un enfant de se rendre à l’école, «sauf le jour de l’opération, ainsi que le sport». Désavouant ainsi le chirurgien qui avait suivi l’ado. La préfecture en a ainsi conclu que les absences de l’élève étaient injustifiées dès lors qu’il «portait des chaussures adaptées et marchait à l’aide de cannes».

Cas identique, autre analyse

À la mi-décembre, lorsque l’écolier a dû se faire réopérer à l’un des deux orteils, la direction scolaire n’a étonnamment rien trouvé à redire pour la dizaine de jours d’absence des suites de cette nouvelle intervention chirurgicale. «Au réveil de mon fils, la morphine ne faisait aucun effet: sa douleur était tellement intense qu’un anesthésiste a dû isoler le nerf en lui faisant une piqûre au niveau de son mollet», reprend Emmanuelle. «Si j’avais suivi la logique des autorités, mon fils aurait dû retourner à l’école dès le surlendemain de l’opération, mais il n’en a rien été: le certificat médical leur a suffi…»

À en croire la quadragénaire, le fait que son ado ait manqué les six premières semaines de l’année scolaire n’ont eu que peu de conséquences sur son bulletin. «Je ne dis pas que cela ne lui a pas porté préjudice, mais globalement ses résultats scolaires sont bons: il a même de meilleures notes en allemand que ses camarades alors qu’il n’a commencé à apprendre cette langue que cette année.» Si c’était à refaire, la maman poule ne changerait rien: «Comment voulez-vous qu’un élève en souffrance puisse se concentrer sur ses cours? Sans parler des médicaments qui l’assomment…»

* Prénom d’emprunt (24 heures)