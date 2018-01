Elle saccage un magasin avant d'être arrêtée

Esclandre dans un commerce près de la gare de Bulle jeudi vers 18h00. Le personnel a interpellé une femme, une Erythréenne de 20 ans, qui tentait de voler des victuailles. Elle a été placée en arrestation provisoire par la police cantonale fribourgeoise, indique celle-ci dans un communiqué.

Mais avant d'être arrêtée, la jeune femme a causé de gros dégâts dans le commerce. Elle a en effet renversé des étalages et brisé la vitre de la porte d’entrée en y jetant du mobilier. Le montant des dommages n’a pas encore pu être estimé. Elle a en outre menacé et injurié le personnel de vente qui l'avait enfermée dans le magasin et fait sortir tous les clients.

Lors de son audition, la jeune voleuse a admis les faits. Elle a reconnu en outre la consommation de produits stupéfiants. Elle est désormais sous le coup d'une plainte pénale déposée par le commerce ainsi que d'une autre plainte pour menaces et injures de la part du personnel.

(nxp)