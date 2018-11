Femme poussée sous un train: peine alourdie

La justice zurichoise a alourdi mardi la peine d'un homme accusé d'avoir poussé une femme sous un train en gare de Zurich. Âgé de 35 ans, le prévenu écope désormais de 5 ans et demi de prison pour tentative de meurtre.

Les faits remontent à décembre 2015. La femme se trouvait sur le quai lorsque le prévenu, un Allemand, s'est approché d'elle. Une dispute a alors éclaté entre eux. Il l'a violemment poussée contre une rame RER qui partait. La malheureuse a chuté entre le quai et le train. Son avant-bras gauche a été sectionné.

En première instance, le Tribunal de district de Zurich a condamné l'accusé à 4 ans et 9 mois de prison. Il avait tenu compte d'un excès de légitime défense du fait que l'homme était sous l'emprise de l'alcool et de la drogue et du fait que l'accusé présentait une alcoolémie de 2,6 pour mille. Il avait en outre consommé deux ou trois lignes de cocaïne et du cannabis.

En appel, la Cour suprême zurichoise n'a pas considéré le geste du prévenu comme un acte exagéré de légitime défense. Rien ne justifiait une réaction aussi violente, selon les juges cantonaux, qui ont donc alourdi la peine. (ats/nxp)