«Flashé» à 245 km/h sur l'A4 à Rotkreuz

Un chauffard de 26 ans a battu des records de vitesse, le week-end dernier sur l'autoroute A4, entre Rotkreuz (ZG) et Küssnacht am Rigi (SZ). Un radar l'a enregistré à 245 km/h, soit plus du double de la vitesse autorisée. Il devra en répondre à la justice.

Il était 01h30, dans la nuit de vendredi à samedi, lorsque le jeune automobiliste a été pris sur le fait, indique mercredi la police zougoise. De nationalité kosovare, il avait emprunté une voiture de luxe à un ami. Remplissant les conditions du délit de chauffard, il encourt une lourde amende et une peine de prison allant jusqu'à un an. Les autorités lui ont retiré son permis de conduire. (ats/nxp)