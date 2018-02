Il s’endort au volant et tue la femme de sa vie

Les accidents de la route sont souvent dramatiques aussi bien pour les victimes que pour les prévenus. Celui dont nous parlons aujourd’hui est particulièrement cruel puisqu’un jeune conducteur a causé la mort de la femme de sa vie, avec laquelle il rêvait de fonder une famille.

Au retour d’un week-end à Barcelone avec un couple d’amis, à quelques minutes seulement de son domicile, il s’est endormi au volant. Ce drame l’a brisé. La juge du Tribunal de police a considéré, mardi, qu’il avait été suffisamment puni par les conséquences de son acte. Du coup, elle l’a exempté de toute peine. Les magistrats prennent rarement ce genre de décision et seulement à titre exceptionnel.

Son corps se relâche

La procureure avait pourtant requis six mois de prison avec sursis. Elle ne comprenait pas que le prévenu ne se soit pas arrêté avant l’accident, puisqu’il avait eu une première alerte. Après qu’il se fut engagé sur l’autoroute A1, peu après l’aéroport, ses yeux avaient commencé à piquer et son corps s’était relâché. Pourquoi n’a-t-il pas fait une pause à ce moment-là?

Il explique qu’il était 1 h 50 du matin, tout le monde dormait dans la voiture et il ne se trouvait plus qu’à quelques kilomètres de son domicile. En outre, il avait l’habitude d’accomplir de longs trajets de nuit et n’avait jamais eu d’accident. Après son demi-assoupissement, il s’est donc redressé et il s’est dit que pour les quelques minutes de conduite qui lui restaient, ça irait.

La suite a montré que non. Après le tunnel de Confignon, à la hauteur du PK 2600, il s’est endormi. Son véhicule a heurté deux balises qui séparent l’autoroute de la voie de sortie, a roulé sur l’herbe avant de percuter un couvercle en béton surmonté d’une bouche d’égout. Après avoir été éjectée en l’air, la voiture a effectué plusieurs tonneaux.

La malheureuse fiancée de l’automobiliste se trouvait sur le siège arrière à droite et n’avait pas bouclé sa ceinture de sécurité. Elle a été projetée sur la chaussée. Elle est décédée dans l’ambulance, le 28 septembre 2015 à 2 h 55 du matin. Elle avait 28 ans. Les autres membres du groupe ont été blessés mais s’en sont sortis.

Le prévenu a été exempté de service militaire à cause de ses blessures. Il a perdu son poste de responsable dans un supermarché parce qu’il n’arrivait plus à se concentrer. «Mon supérieur hiérarchique me disait qu’il fallait que je me booste un petit peu malgré ce qui s’était passé. Je n’y arrivais pas. Alors j’ai préféré redevenir simple vendeur.» Il a quitté l’appartement dans lequel il vivait depuis quatre ans avec sa compagne pour retourner chez sa mère. Il a arrêté la psychothérapie entreprise après l’accident au bout d’un mois. «Sur le moment, ça me faisait du bien, mais c’était pire lorsque j’en ressortais.» Lorsqu’on évoque Katia, sa voix s’étrangle. «Moi non plus je ne peux pas l’oublier, dit la mère de l’accusé. C’était quelqu’un de bien.»

Serait-elle en vie?

À la défense, Me Robert Assaël explique que cette bande de potes n’a pas vécu un week-end de fête échevelé à Barcelone. Les amis s’y étaient avant tout rendus pour suivre un séminaire sur la nutrition. Son client se sentait apte à reprendre le volant à Montélimar, sur le trajet du retour, et à le garder alors qu’il se trouvait à quelques minutes de chez lui. «Je ne vous dis pas qu’il avait raison, mais chacun peut se reconnaître dans cette situation.» Et si le mobilier urbain sur lequel la voiture s’est écrasée n’avait pas été là? Et si Katia avait bouclé sa ceinture de sécurité, serait-elle en vie aujourd’hui? Sans doute. «Mais mon client sait que c’est à cause de lui qu’elle est morte. Parce qu’il a fermé les yeux quelques secondes, elle ne les ouvrira plus jamais.»

L’avocat souligne que l’accusé n’a commis aucun excès, ni alcool ni vitesse. Il demande au tribunal de ne pas prononcer de sanction car «sa peine est déjà très, très lourde». La juge a suivi son argumentation. Le Ministère public ne sait pas encore s’il fera appel.

(24 heures)