Ils tentaient d'entrer avec des armes et de la drogue

Deux ressortissants allemands ont été interpellés à la douane de St Margrethen (SG) en possession d'armes à blanc et à air comprimé, de matériel pyrotechnique interdit et de drogue. Ils tentaient de franchir la frontière en direction de l'Autriche en voiture.

Les faits remontent à vendredi dernier, a indiqué mardi l'Administration fédérale des douanes. Dans le cadre d'un contrôle d'identité, les douaniers ont remarqué que l'un des deux hommes portait un pistolet pour balles à blanc à la taille.

Ils ont alors décidé de fouiller le véhicule et y ont découvert d'autres armes dont deux pistolets à blanc, deux pistolets à air comprimé avec munitions, une carabine à air comprimé, une matraque et un couteau. Deux cagoules ont aussi été trouvées dans l'auto, ainsi que des engins pyrotechniques interdits et des petites quantités d'amphétamines et de marijuana.

Les deux suspects ont été arrêtés. Ils ont été remis à la police cantonale saint-galloise. (ats/nxp)