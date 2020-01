Incendie à Bienne: un homme en détention

L'enquête permet de clarifier les raisons de l'incendie d'un appartement en novembre dernier à Bienne où une personne a perdu la vie, communique le Ministère public régional Jura bernois-Seeland.

La police cantonale bernoise a clos l'enquête et écarte un problème technique. Un homme a été placé en détention provisoire.

Pendant les secours, le corps sans vie d'un homme avait été retrouvé dans un appartement situé au troisième étage de la maison. Les investigations de l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne ont démontré que l'homme serait décédé suite à une intoxication à la fumée.

Toujours selon les conclusions de l'enquête, le feu s'est déclaré dans un appartement situé au deuxième étage (lire le communiqué de presse du 26 novembre 2019).

Un problème technique a pu être exclu et l'incendie semble être d'origine humaine. Il n'a toutefois pas été possible de déterminer si la cause de l'incendie est due à une négligence ou à un acte délibéré.

De plus amples investigations quant au déroulement et les circonstances exactes des faits sont encore en cours. Dans le cadre de cette enquête, un homme de 38 ans a été placé en détention provisoire et pris en charge médicalement.