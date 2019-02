Infirmier suspecté d'avoir euthanasié des malades

Un infirmier suisse de 44 ans est sous le coup d'une enquête pénale au Tessin pour homicide intentionnel. Arrêté en décembre dernier pour lésions corporelles graves, contrainte et voies de fait réitérées sur des patients, il est maintenant soupçonné d'avoir euthanasié des malades âgés.

L'homme, qui travaillait à l'Hôpital régional de Mendrisio, aurait provoqué la mort de patients âgés en leur administrant des «médicaments non conformes aux prescriptions», précisent le Ministère public et la police cantonale tessinois vendredi dans un communiqué. La direction générale des Hôpitaux cantonaux et le médecin cantonal collaborent à l'enquête conduite par le procureur Nicola Respini. (ats/nxp)