Intervention musclée dans le RER zurichois

Une querelle entre deux passagers dans un train du RER zurichois a provoqué jeudi une intervention de l'unité spéciale «Skorpion» de la police municipale zurichoise. Un des deux passagers avait une arme, qui s'est révélée être un pistolet d'alarme.

L'alerte a été donnée peu avant midi. La police municipale a été informée qu'une dispute était en cours dans le train régional S12 circulant de Winterthour (ZH) en direction de Brugg (AG) et qu'un des deux hommes était armé.

Lorsque le train s'est arrêté à la gare de Stettbach, à Zurich, l'unité spéciale «Skorpion» et plusieurs policiers sont entrés dans le train et l'ont fouillé. L'homme armé a pu quitter le train, puis la gare, mais il a été arrêté non loin de là par une patrouille de la police municipale.

Arme cachée dans un buisson

Les policiers ont retrouvé l'armée cachée dans un buisson. Il s'agissait d'un pistolet d'alarme. Une procédure pénale a été ouverte contre l'homme qui a été relâché.

Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est une simple dispute verbale entre deux hommes qui a dégénéré dans le train. Un des deux protagonistes a soudain sorti une arme.

Plusieurs passagers ont été témoins de la scène et ils ont fait savoir à haute voix qu'ils avaient vu l'arme. L'homme a alors rangé son arme et s'est déplacé dans le train. (ats/nxp)