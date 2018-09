L'auteur d'un meurtre en juin à Bâle a été arrêté

Un suspect a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur une agression qui avait coûté la vie à un Portugais le 28 juin à Bâle. Il s'agit d'un Slovène de 29 ans. Il a été placé en détention préventive.

L'homme a pu être arrêté grâce à des informations fournies par la population, a indiqué lundi le Ministère public du canton de Bâle-Ville. Les autorités avaient offert une récompense de 10'000 francs pour tout indice permettant d'identifier l'agresseur.

L'Espagnol de 18 ans qui avait été arrêté à la fin du mois de juin reste en détention préventive. Il lui est reproché de s'être mêlé à l'agression et d'avoir aussi frappé la victime.

La rixe aurait été déclenchée par un vol présumé de téléphone portable. Le principal suspect, le Slovène, aurait soupçonné la victime de lui avoir pris son portable.

Le Slovène aurait retrouvé le Portugais près de l'ancienne caserne et l'aurait frappé à plusieurs reprises. L'espagnol se serait approché et l'aurait aussi frappé. Le Portugais a été retrouvé allongé avec un traumatisme crânien. Il est mort quelques heures plus tard à l'hôpital. (ats/nxp)