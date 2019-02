L'avalanche a tué un patrouilleur français

La personne grièvement blessée par l'avalanche qui s'est déclenchée mardi sur une piste à Crans-Montana (VS) est décédée dans la nuit à l'Hôpital de Sion, a indiqué la police cantonale.

Il s'agit d'un patrouilleur Français de 34 ans, qui travaillait à la saison. Il était en poste depuis 2010. L'été il était secouriste en montagne. Il était marié et père de deux jeunes enfants. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour ses collègues, ses proches et les touristes touchés par ce drame.

Avalanche de Crans-Montana: «Quarante-trois personnes inquiètes ont contacté la ligne d’aide de la police cantonale» https://t.co/AhxivaYnGf pic.twitter.com/qUWdAkqogD — Le Nouvelliste (@lenouvelliste) 20 février 2019

Le collègue du patrouilleur, le blessé auquel ils ont porté assistance et une troisième personne ont été pris dans l'avalanche. Ils s'en sont tirés avec des blessures mineures. Toutes les victimes ont été rapidement dégagées et héliportées à l'hôpital de Sion. Dans un état critique, le secouriste est décédé tôt mercredi matin.

Un brassard noir

Les remontées mécaniques respecteront une minute de silence à 14h23 ce jeudi et les employés pourront porter un brassard noir pendant une semaine en signe de condoléances.

Un espace pour se recueillir a été ouvert aux Violettes où chacun pourra laisser un mot ou une attention.

#AvalancheCransMontana - La personne grièvement blessée est décédée durant la nuit à l'Hôpital de Sion. Il s'agit d'un patrouilleur français âgé de 34 ans. Police cantonale valaisanne. — Police Valais (@PoliceValais) 20 février 2019

Les recherches déclenchées après l'avalanche ont été interrompues mercredi matin. Aucune autre victime n'a été retrouvée, a précisé la police cantonale valaisanne. Les recherches s'étaient poursuivies durant la nuit. Elles reprendront si la situation l'exige. Aucune disparition n'a été signalée, a précisé la police. Le bilan est pour l'heure d'un mort et de trois blessés.

#AvalancheCransMontana - Les recherches qui ont duré toute la nuit ont été interrompues ce matin. Elles reprendront si la situation l'exige. Aucune disparition n'a été signalée et le bilan s'établit toujours à 4 personnes blessées dont une grièvement. Police cantonale VS. — Police Valais (@PoliceValais) 20 février 2019

L'avalanche s'est déclenchée vers 14h15 sur une largeur de cent mètres sur la piste Kandahar, à 2500 mètres d'altitude. Elle s'est étendue sur 840 mètres, dont 400 sur une piste du domaine skiable de la station valaisanne, où les victimes ont été emportées.

Evénement exceptionnel

Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances du déclenchement de l'avalanche. Deux hypothèses sont actuellement examinées: la coulée aurait pu être déclenchée par des skieurs ou il s'agit d'un déclenchement spontané dû aux conditions climatiques.

Selon le nivologue Robert Bolognesi, il s'agit d'un événement exceptionnel, d'autant plus qu'à cette altitude le redoux est très relatif. «Je ne pense pas que le risque ait été sous-évalué. Cette avalanche s'est déclenchée au-dessus de l'altitude habituelle des avalanches de reptation».

«On a affaire à un avalanche extraordinaire. Ce qui s’est passé à Crans-Montana est une énigme, qui se termine par un drame», dit Robert Bolognesi https://t.co/uNZ7t6SYxe — Canal9 (@canal9valais) 19 février 2019

Dans son bulletin d'avalanches pour la journée de mardi, l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches écrivait qu'il fallait s'attendre à des avalanches de neige mouillée et de glissement, surtout sur des pentes très raides, peu fréquentées et ensoleillées. mais avec un risque de niveau 2 sur 5. (ats/nxp)