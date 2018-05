La police recherche un agresseur sexuel

La police cantonale fribourgeoise lance un appel à témoin. Elle veut identifier l'auteur d'une agression sexuelle qui a eu lieu fin novembre 2017 dans un parking souterrain dans le quartier du Jura.

La victime, une jeune femme, a porté plainte et la police a ouvert une enquête. L’auteur de l'agression n’a pas encore pu être identifié mais les forces de l'ordre ont pu constituer un portrait-robot sur la base des éléments rassemblés jusqu’à présent.

Le suspect est âgé entre 25 et 35 ans et mesure environ 180 cm. Il est de corpulence mince, type européen, visage pointu, cheveux, sourcils et yeux foncés, peau bronzée. Il portait une veste à capuche au moment des faits. Selon la police, il s'agirait pour le moment d'un cas isolé.