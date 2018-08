La police va placer des radars sur ses lacs

Afin de sensibiliser les navigateurs à respecter la vitesse sur les différents plans d'eau, la police cantonale fribourgeoise communique qu'elle va mettre en place des radars.

A plusieurs reprises la police a constaté que les vitesses n'étaient pas respectées ou que des embarcations se trouvaient sur des lacs interdits à la navigation.

Afin de rendre attentifs les navigateurs aux dangers liés aux excès de vitesse, notamment les jours de forte affluence, la police va mettre en place un système de surveillance sur des points fixes et procéder à des contrôles radar aux abords des entrées de port, dans les zones riveraines et aux endroits où la vitesse est limitée. Les contrevenants seront dénoncés à l’autorité compétente.

Pour rappel, les prescriptions en matière de navigation et de vitesse sur les plans d'eau fribourgeois sont: - Lacs de Neuchâtel et Morat 10 km/h dans les zones riveraines (jusqu’à 300 mètres du bord) - Canal de la Broye 15 km/h - Lacs de Gruyère et Schiffenen 10 km/h (moteur de 6 kW max) - Lac de Montsalvens et Lac Noir Navigation uniquement avec des rames (moteurs interdits) - Lacs de Pérolles et Montbovon Navigation interdite (nxp)