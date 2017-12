La police vaudoise l'a pris pour un terroriste

C'est le quotidien «20 minutes» qui révèle l'affaire. Un homme aurait été suspecté à tort d'être un terroriste. Le Parquet et la police vaudoise ont confirmé que l'individu fait l'objet d'une enquête, ouverte d'office et sur plainte, pour menaces et tentative de contrainte.

Dans le cadre de cette enquête, un mandat d'amener a été prononcé, qui a abouti le 23 décembre, à l'interpellation sur l'aire d'autoroute d'Aubonne de cet homme, de son épouse et de leurs trois enfants de 10, 7 et 4 ans.

Après son audition, l'homme - un ex-employé des CFF- a été relâché, les conditions d'une mise en détention avant jugement n'étant pas réunies, a précisé le Parquet.

Aucune procédure n'est ouverte au niveau fédéral, selon l'Office fédéral de la police (fedpol). (ats/nxp)