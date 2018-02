La victime était un ressortissant afghan

On en sait plus sur la personne qui a perdu la vie le 18 février dans un appartement de Delémont. En effet, le ministère public du canton du Jura fait savoir dans un communiqué qu'il s'agissait d'un ressortissant afghan de 33 ans, qui était père de 3 enfants et locataire du logement.

Pour rappel, une explosion s'était produite dimanche dans la cuisine d'un appartement du chef-lieu jurassien, à la rue du Voirnet. Une personne était décédée dans l'incendie qui s'était déclaré par la suite. Une dizaine de personnes incommodées par la fumée avaient subi un contrôle à l'hôpital et bénéficié d'un soutien psychologique.

Les enquêteurs n'ont en revanche donné aucune information sur les causes du sinistre. (nxp)