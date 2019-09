Le bateau chavire, ils rejoignent la rive à la nage

Jeudi soir vers 21h, un dériveur a chaviré en raison d'un gros coup de bise au large de Cheyres, sur le lac de Neuchâtel. Une vague a retourné l'embarcation où se trouvaient deux personnes, communique la police cantonale fribourgeoise.

Les deux occupants, âgés respectivement de 47 et 35 ans, n'ont pas réussi à remettre le voilier sur les flots. Du coup, ils ont nagé plus d'une heure pour rejoindre la rive. Sains et saufs, ils ont ainsi pu donner l'alerte à 23h25.

La police du lac de la Police cantonale fribourgeoise et la Société de sauvetage d’Estavayer-le-Lac ont été sollicitées afin de le retrouver. Les recherches pour retrouver le bateau ont duré une partie de la nuit avant d'être stoppées vers les 3h du matin. C'est ce vendredi matin, que le bateau chaviré a été retrouvé au large de Grandson.