Les deux victimes tuées à Hausen étaient soeurs

Les deux femmes tuées lundi à Hausen (AG) étaient des soeurs de 38 et 31 ans. Elles ont été victimes de coups de couteau. Le mari de la première est suspecté d'être l'auteur des homicides. L'homme de 54 ans était connu de la police pour violence conjugale.

L'épouse du suspect a succombé à un coup de couteau à la poitrine et sa soeur à trois coups à la poitrine, indique le Ministère public argovien mercredi. L'arme du crime a été retrouvée sur les lieux.

Les raisons qui ont conduit à l'acte et son déroulement exact n'ont pas encore été tirés au clair. L'enquête étant en cours, les services du procureur ne donnent pas plus de détails. Le drame s'est produit dans l'appartement du couple, à Hausen (AG). La police y a découvert les deux corps et y a appréhendé le mari, originaire du Kosovo. Ce dernier doit être placé en détention préventive.

L'homme était connu des services de police. Sa femme l'avait dénoncé en janvier 2017 en raison des violences qu'il lui infligeait. Il avait passé deux jours en détention et il lui avait été interdit de s'approcher du domicile conjugal pendant deux semaines. L'épouse avait par la suite retiré sa plainte et la procédure avait été suspendue. (ats/nxp)