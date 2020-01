Les juges de Monthey ont-ils «violé le droit fédéral»?

Six coups de couteau ont été infligés, en avril 2017, à un noctambule de 26ans par de petites frappes de Monthey (VS) devant un bar de leur ville. Les lésions les plus graves étaient longues d’une vingtaine de centimètres, pour trois à quatre de profondeur. L’expertise médicolégale avait établi qu’un seul mouvement «même relativement minime» de la victime (un paysagiste et ex-boxeur de 115 kg) aurait suffi à ce que l’un des coups de lame atteigne sa cage thoracique. Et pourtant: à l’heure du jugement des dix membres de cette bande de multirécidivistes, au printemps dernier, les juges de district étaient d’avis que la mise en danger de l’armoire à glace n’aurait été «que théorique».

Un raisonnement que la procureure Emmanuelle Raboud a longuement fustigé ce lundi devant le Tribunal cantonal. La représentante du Parquet avait fait appel contre l’ensemble des condamnations, afin que la qualification juridique de tentative de meurtre et non de rixe soit retenue pour l’ensemble des coaccusés (aujourd’hui âgés de 21 à 31 ans). «Les juges de première instance ont violé le droit fédéral en ne retenant même pas l’infraction de lésions corporelles graves, laquelle n’a pas été examinée», a tancé la magistrate. Et d’estimer que la Cour s’est en outre «trompée» en ne considérant pas que le gang ait pu préméditer la sanglante agression. Si bien qu’au final les multirécidivistes s’en étaient tous sortis avec des peines oscillant entre un et quatre ans de prison, la plupart avec sursis (l’un avait été acquitté et indemnisé 19'200 francs pour ses quatre mois passés en préventive).

Des condamnations proches des 10 mois avec sursis décidés à l’encontre du paysagiste, qui a reconnu avoir asséné un coup de poing à celui qui l’avait fait sortir du bar. «Le sursis a été trop généreusement octroyé, même à ceux dont les palmarès d’infractions feraient pâlir les détenteurs de records», a poursuivi la procureure Raboud, à l’heure de requérir de nouveau 5 à 7 ans de réclusion ferme pour chacun des membres de la bande. Des peines assorties d’une expulsion vers le pays d’origine des cinq, qui n’ont pas été naturalisés (deux Kosovars et trois Portugais). «Tous ont frappé la victime d’une manière ou d’une autre: il n’est pas nécessaire de déterminer qui a donné quel coup de pied ou de tesson de bouteille. Ni qui a poignardé.» Le verdict d’appel sera rendu ultérieurement.