Liasses de billets dans les WC: un mystère qui fait le tour du monde

Pourquoi des clientes d’UBS ont-elles voulu se débarrasser de dizaines de milliers d’euros en les découpant et en les jetant aux toilettes? La justice genevoise continue son enquête, qui a débuté en mai dans les WC obstrués de la salle des coffres d’UBS et s’est poursuivie en juin dans les lieux d’aisances de trois restaurants de la place.

A la fin de l’été, un homme, qui représentait les intérêts des clientes, trois Espagnoles vivant dans la capitale ibérique, a été interrogé par la police. Sans en dire davantage sur l’origine des fonds, ce Madrilène a indemnisé les établissements, qui ont ensuite retiré leur plainte pour le dommage subi dans leurs toilettes. «Nous en avons eu pour plus de 3000 francs de travaux de plomberie», confirme aujourd’hui un tenancier.

Un buzz mondial

Depuis nos révélations, l’histoire s’est propagée dans les médias de toute l’Europe, du Figaro à El Mundo en passant par RTL Allemagne et La Repubblica avant d’enjamber l’Atlantique et de se retrouver dans les colonnes du New York Times et sur les plateaux de CNN. Cette affaire passionne car elle réunit tous les clichés liés à la Suisse. «A Genève, on serait tellement riche qu’on jette les billets aux égouts», ironise un employé d’un des bistrots concernés. Au Molino, les clients ne cessent d’interpeller le personnel en demandant s’ils peuvent aller «au petit coin et garder l’argent».

Le soir des faits, les serveurs ont filmé leur découverte dans les toilettes des hommes. On y voit le sol inondé, des billets de 500 euros détrempés et découpés aux ciseaux dans la cuvette: «C’est des vrais?» demande l’un d’eux dans la vidéo que nous avons visionnée. «Noooon. Si. Si. Si. C’est bien des vrais», s’excite son collègue hilare, avec en toile de fond un air sautillant de bachata.

Les garçons des bistrots contactés nous font le palmarès des blagues les plus fréquentes qu’ils entendent à leurs tables depuis quatre mois: «Ce n’est pas la meilleure manière de blanchir de l’argent», «L’argent n’a pas d’odeur, quoique…», «Peut-être que quelqu’un pond des billets».

Mais les clients interrogés se posent une foule de questions: pourquoi avoir voulu faire disparaître cette petite fortune? Est-ce la peur des autorités fiscales en vue de l’entrée en vigueur de l’échange automatique de renseignements, en 2018? S’agit-il plutôt d’argent sale? D’une autre infraction? La clé du mystère se trouve aujourd’hui en Espagne. C’est d’ailleurs pour cela que le journal El Mundo a mandaté cette semaine un envoyé spécial à Genève.

Et s’il s’agissait d’une vengeance familiale digne d’un scénario d’Almodóvar, comme le relève l'un des bistrotiers? «Ce doit être une histoire de succession qui donne lieu à tant de convoitises que ces femmes espagnoles ont, de guerre lasse, mandaté un type pour ne plus entendre parler de l’argent de la discorde.»

Car c’est bien un homme qui s’est chargé de la sale besogne dans deux des bistrots de la place du Molard. S’agit-il de l’individu filmé dans un des restaurants lorsqu’il se rendait aux toilettes avec des liasses en poche? L’enquête reste très secrète et nourrit encore tous les fantasmes.

Un pactole de 26'000 euros

A ce stade de la procédure, diligentée par le procureur Frédéric Scheidegger, rien ne permet de dire que ces fonds seraient le produit d’un crime. De quoi réjouir le client d’un des bistrots, qui s’est rendu cet été avec des billets, en bien sale état, au poste de police de Carouge. Un peu gêné, l’homme a demandé au pandore ce qu’il pouvait faire de cet argent odorant… Le fonctionnaire de service était, paraît-il, fort emprunté face à cette requête inhabituelle. Si l’enquête ne devait pas aboutir à des éléments pénaux, l’homme pourrait librement disposer des bouts de billets empochés dans les WC. Il faut savoir que la Banque de France reprend les euros usagés ou détériorés.

L’argent, du moins celui qui n’a pas filé dans les égouts, est actuellement à la police. Rien que dans une des quatre cuvettes, les agents ont compté 26'000 euros. Nous avons obtenu une photo des billets «repêchés»: on distingue des coupures encore humides, propres et emballées. «Et pour cause, les employés du bistrot ont lavé l’argent avant de nous le mettre dans des sacs en plastique, détaille une source (24 heures)