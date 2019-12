Maison et grange détruites par les flammes

Une maison et une grange ont été entièrement détruites par les flammes dans la nuit de mercredi à jeudi à Oberdorf dans le canton de Soleure. Les deux habitants de la maison ont pu sortir à temps et sont indemnes. La cause du sinistre n'est pas encore connue.

L'alerte a été donné mercredi peu avant minuit. Le feu s'est propagé rapidement aux deux bâtiments, a indiqué jeudi la police cantonale soleuroise. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers de francs. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. (ats/nxp)