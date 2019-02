Minute de silence pour le patrouilleur décédé

Les remontées mécaniques de Crans-Montana se sont arrêtées et les employés et clients du domaine skiable valaisan ont pu observer une minute de silence. Un hommage au patrouilleur français de 34 ans, marié et père de deux enfants, qui n'a pas survécu à l'avalanche. Celle-ci a déferlé mardi sur la piste «Kandahar», en blessant trois autres skieurs.

Employé des remontées mécaniques de la station valaisanne depuis 2010, le patrouilleur portait assistance à un blessé sur la piste au moment où la coulée est survenue. Tous ses collègues ont été invités à porter un brassard noir pendant une semaine.

Fleurs et bougies

La direction de la société de remontées mécaniques a également mis en place un espace de recueillement. Fleurs, bougie et messages témoignent de la tristesse du moment.

Mercredi en fin de journée, la police a annoncé que deux des blessés avaient pu quitter l'hôpital. La troisième personne, accidentée avant l'avalanche, est toujours hospitalisée, a indiqué jeudi à Keystone-ATS Markus Rieder, porte-parole de la police cantonale valaisanne. (ats/nxp)