«Mon enfant est tombé du lit. Il ne s’est rien passé d’autre»

C’est une femme qui se tient droite. Longs cheveux noirs, lisses et attachés. Entre ses doigts, elle triture le mouchoir qui sèche ses larmes. Mercredi au Tribunal correctionnel, elle était une jeune mère de 31 ans à qui l’on reproche d’avoir provoqué des lésions corporelles graves et intentionnelles à son bébé âgé de cinq mois. Aux trois juges qui lui font face, elle répète d’une voix douce, presque inaudible: «Il est seulement tombé du lit. Il ne s’est rien passé d’autre.»

La prévenue, née en Guinée, a franchi la douane et déposé une demande d’asile en Suisse deux ans avant ce jour d’été 2017. À Genève, diverses familles guinéennes la logent. Dans l’une d’elles, il y a un homme, père de plusieurs enfants, avec qui elle entame une relation. Rapidement, elle tombe enceinte. Sa fille naît en 2015, deux ans avant son petit garçon. Bien que résidente d’un foyer d’accueil, la jeune femme loge régulièrement dans une chambre de l’appartement de son compagnon aux Avanchets. L’épouse légitime de ce dernier y vit également avec les trois enfants du couple.

Seul dans la chambre

Le petit a cinq mois quand le traumatisme se produit. La mère raconte: «Le matin, il s’est réveillé dans son lit à barreaux. Je l’ai mis sur mon lit pour l’habiller, mais je me suis aperçue que son pull était froissé. Je l’ai alors laissé seul dans la chambre et suis allée dans le salon pour repasser. Puis, j’ai entendu un grand cri et des pleurs. Je suis retournée dans la chambre, j’ai pris mon fils et l’ai serré contre moi. Il n’avait pas de bosse. Il a tété et s’est calmé.» Son compagnon la rejoint dans la chambre et lui demande: «Est-ce qu’il est tombé?» Elle répond que non. Pourquoi? «J’avais peur d’être frappée. Avec lui, les coups étaient fréquents.»

L’après-midi, la mère dit avoir fait la sieste avec son bébé. Au réveil, elle découvre qu’il est «mou, pâle et les lèvres sèches». Le couple se rend en urgence à l’hôpital. C’est à ce moment que se joue un volet essentiel de cette affaire. Car la mère et le père n’évoqueront à aucun moment une possible chute de l’enfant. Quant aux médecins, ils suspectent une méningite et décident d’effectuer une ponction lombaire. Un geste «contre-indiqué en cas de traumatisme crânien» qui a «péjoré l’état neurologique» du bébé, selon le Ministère public.

Des séquelles évitables?

Mercredi, deux experts médicaux sont venus à la barre souligner que la ponction lombaire a vraisemblablement contribué à créer un vide qui a permis à l’hématome de grandir et de se propager dans le cerveau. Aujourd’hui handicapé, l’enfant souffre «d’un gros décalage entre l’atteinte motrice et le niveau cognitif». Ces séquelles étaient-elles évitables? Oui, à entendre les médecins, pour qui «sans la ponction, le traumatisme aurait pu ne laisser aucune séquelle».

Mais surtout, ils rejettent la thèse de l’accident domestique. Les lésions qu’ils ont observées n’ont pas pu être provoquées par une chute d’un lit haut de 50 centimètres, soutiennent-ils. Seul un choc violent comparable à une chute de trois mètres de haut ou un accident de la circulation routière peut avoir causé la fracture du crâne et l’hématome du bébé.

«La seule à savoir ce qui s’est réellement passé»

Aujourd’hui, seule la mère est poursuivie par la justice. Dans ce huis clos, «elle est la seule à savoir ce qui s’est réellement passé», note la procureure Lyuska Hulliger. Mais la femme ne charge pas son compagnon, l’épouse de ce dernier, ou les autres enfants se trouvant dans l’appartement. C’était une chute, répète-t-elle. Une chute que personne n’aurait vue, ou causée. Alors, pour son avocat, Me Michel Celi Vegas, l’acquittement s’impose car «il n’y a aucune certitude sur ce qui s’est passé dans cet appartement».

Mais la question est lancinante: pourquoi n’a-t-elle pas parlé de ce traumatisme aux médecins? «Je ne voulais pas l’évoquer devant mon compagnon. Je me suis laissé emporter par la peur. J’avais peur qu’il me frappe à nouveau», se défend-elle.

Le père de ses enfants n’est plus prévenu, mais convoqué à la barre comme simple témoin. Ce qui est arrivé sous son toit ce 26 juillet 2017, il ne le sait pas. «J’ai seulement entendu des cris. Quand je suis arrivé dans la chambre, sa mère tenait le petit dans les bras. Elle m’a dit qu’il n’avait pas chuté.»

Réquisitoire nuancé

La difficile tâche de porter l’accusation revenait à la procureure Lyuska Hulliger. Sévère, mais aussi sensible face à cette mère qui «sans aucun doute, aime son enfant», elle s’est reportée aux affirmations des experts médicaux: «Ce qui est certain, c’est la violence du coup et les informations erronées données aux médecins. Elle a pris le risque que la situation empire et c’est ce qui est arrivé.»

La représentante du Ministère public a requis une peine de prison de 3 ans pour lésions corporelles graves, mais a renoncé à plaider la tentative de meurtre. Pour la peine, elle a demandé aux juges de réduire la partie ferme à son minimum, soit 6 mois. Enfin, elle souhaite que le Tribunal renonce à l’expulsion afin que son fils puisse continuer de bénéficier des soins à Genève.

Dans la lourdeur de ce procès, une voix bienveillante est venue s’exprimer à la barre. C’est celle d’une responsable de l’institution accueillant le petit garçon, aujourd’hui âgé de presque 3 ans. Il se déplace en chaise roulante, mais «il fait d’énormes progrès. Peut-être marchera-t-il un jour», annonce l’éducatrice. Quant à la prévenue, elle est une mère «très présente, attentive et consciencieuse». Le verdict sera rendu jeudi.