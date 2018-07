Mort d'une femme: l'ex-époux a été interpellé

La police tessinoise a arrêté deux personnes soupçonnées d'être impliquées dans la mort d'une femme de 48 ans dont le cadavre avait été retrouvé en 2016 dans une habitation de la région de Bellinzone. Il s'agit de l'ex-époux de la victime et de sa nouvelle épouse.

Le citoyen suisse de 48 ans établi dans la région de Locarno a été arrêté début mai. «Des responsabilités importantes sont apparues en relation au décès de son ex-épouse de 48 ans», indiquent jeudi le Ministère public et la police dans un communiqué. Les enquêteurs soupçonnent soit un assassinat soit un meurtre intentionnel.

L'homme s'est présenté à la police à Locarno et a fourni des déclarations et des détails sur le décès de son ex-épouse. Ces nouveaux éléments sont venus s'ajouter à ceux déjà recueillis après la découverte du cadavre, et qui n'avaient pas permis de déterminer le déroulement exact des faits ainsi qu'une éventuelle intervention de tiers, poursuit le communiqué.

Les nouvelles vérifications effectuées ces dernières semaines ont également conduit à l'arrestation de l'épouse actuelle du suspect. Il s'agit d'une femme de 39 ans de nationalité étrangère, également établie dans la région de Locarno. Les enquêteurs travaillent à déterminer son rôle dans la mort de la victime. (ats/nxp)