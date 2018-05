Pincé à plus de 150 km/h sur une route limitée à 80

Deux chauffards, un automobiliste et un motard, ont été arrêtés par la police du canton de Schwyz ce week-end. Le premier roulait à plus de 150 km/h sur une route limitée à 80. Son permis et son véhicule ont été confisqués.

Le second a donné un puissant coup d'accélérateur et dépassé de 48 km/h la vitesse autorisée au nez et à la barbe d'une patrouille de police. En outre, sa passagère était mineure et il n'avait pas de permis sur lui. Il devra répondre de ses actes devant la justice. (ats/nxp)