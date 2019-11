Plusieurs incendies de containers à Bienne

Une série d'incendies a occupé les forces de l'ordre et les pompiers dans la soirée et la nuit de lundi à mardi, à Bienne. À six reprises entre 18h20 et 5hoo du matin, la police cantonale bernoise a été alertée pour des feux en cours au centre-ville.

Immédiatement dépêchés sur les lieux, les pompiers ont à chaque fois rapidement pu maîtriser les sinistres. Selon les premiers éléments à disposition de la police, le feu a été bouté volontairement. Une poussette ainsi que plusieurs containers ont été endommagés par les flammes.

Aucun blessé n'est à déplorer, mais une personne a toutefois été contrôlée par une ambulance sur les lieux. Les dégâts sont estimés à plusieurs dizaines milliers de francs.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et lance un appel à témoins. Toutes les personnes qui ont remarqué des comportements suspects en lien avec les incendies au centre-ville ou qui peuvent fournir d'autres indications, sont priées de s'annoncer au +41 32 324 85 31.