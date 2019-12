Prison ferme confirmée pour l’ex-prof abuseur

Incarcéré à l’issue de son premier procès, il y a sept mois, l’ancien instituteur de Sierre (VS) ne touchera pas les plus de 40'000 fr. espérés pour détention injustifiée. Pas plus qu’une indemnité de 50'000 fr. pour grave atteinte à sa personnalité. L’accusé, qui n’avait admis que des penchants voyeuristes, a à nouveau été reconnu coupable d’abus sexuels sur des écolières.

Assortie d’une interdiction d’exercer tout métier en contact avec des mineurs durant cinq ans, la peine de 40 mois de prison ferme a été confirmée ce jeudi matin par le Tribunal cantonal valaisan.

Lors du procès d’appel il y a six semaines, le pervers de 49 ans avait demandé pardon à ses victimes uniquement pour des «actes bêtes et stupides dans les vestiaires», soit de s’être masturbé dans un local après les avoir épiées lorsque les élèves étaient «en sous-vêtements», mais jamais nues dans les douches. Tout en jurant fermement sur la tête de sa femme et de ses enfants n’avoir jamais contraint les sept écolières qui l’ont mis en cause (alors âgées de 10 à 12 ans) à lui prodiguer des fellations.

«Expériences sensorielles»

Les trois juges cantonaux avaient annoncé la couleur en qualifiant les déclarations des jeunes femmes (toutes seront majeures d’ici à l’été prochain) de «concordantes» depuis l’éclatement de l’affaire il y a six ans, et que ces dépositions n’avaient par ailleurs révélé «aucun mensonge concerté».

Les plaignantes avaient confié avoir été abusées lors d’«expériences sensorielles» organisées par l’enseignant sous la forme de deux ateliers. Le premier consistait à prendre une douche ou se changer à l’aveugle, à l’issue d’un cours de gymnastique. Les yeux bandés, ou en portant un casque de moto à la visière recouverte de scotch.

Lors du second, les élèves participaient à une dégustation de fruits dans une salle aux stores baissés. Une fois la porte soigneusement verrouillée, l’enfant devait s’asseoir à califourchon sur une chaise, le buste face au dossier et les mains dans le dos. Trois des écolières ont toujours prétendu que celui qui fut leur instituteur (lui-même père de préadolescents) avait mis son pénis dans leur bouche, voire entre leurs mains. Le quadragénaire leur assurait qu’il ne s’agissait que de raisin mouillé à l’eau chaude.

Hospitalisé in extremis

À l’heure de son premier procès en mai dernier, le Valaisan s’était fait hospitaliser in extremis en psychiatrie pour soigner sa dépression. La Cour avait alors ordonné un mandat d’amener, si bien que l’accusé avait fini par se présenter au tribunal. Mais dans l’incapacité de répondre à la moindre question en raison d’une absorption massive de médicaments.